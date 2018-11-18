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В результате взрыва в Индии погибли три человека
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В результате взрыва в Индии погибли три человека 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Muzamil Mattoo globallookpress.com
В результате взрыва гранаты в посёлке Раджанаси в районе индийского города Амритсар погибли три человека, ещё 10 получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщает NDTV со ссылкой на данные полиции.
По словам очевидцев произошедшего, два человека на мотоциклах, лица которых были скрыты масками, бросили гранату в молитвенный дом, где проходила служба.
Впоследствии злоумышленники скрылись.
К настоящему времени пострадавшие в результате ЧП госпитализированы.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В октябре стало известно, что по меньшей мере семь человек погибли и ещё трое пострадали в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в индийском городе Бадаюн.
RT на русском: последние новости
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