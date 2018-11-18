В результате взрыва в Индии погибли три человека 

В результате взрыва гранаты в посёлке Раджанаси в районе индийского города Амритсар погибли три человека, ещё 10 получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщает NDTV со ссылкой на данные полиции.
3 dead, 10 injured in grenade attack at prayer hall in Amritsar
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По словам очевидцев произошедшего, два человека на мотоциклах, лица которых были скрыты масками, бросили гранату в молитвенный дом, где проходила служба.
Впоследствии злоумышленники скрылись.
К настоящему времени пострадавшие в результате ЧП госпитализированы.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В октябре стало известно, что по меньшей мере семь человек погибли и ещё трое пострадали в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в индийском городе Бадаюн.