В результате взрыва в Индии погибли три человека

В результате взрыва гранаты в посёлке Раджанаси в районе индийского города Амритсар погибли три человека, ещё 10 получили травмы различной степени тяжести.

3 dead, 10 injured in grenade attack at prayer hall in Amritsar



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Track updates: https://t.co/KTUgcC0vhn pic.twitter.com/UjfpmFsnej— NDTV (@ndtv) 18 ноября 2018 г. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на данные полиции.

По словам очевидцев произошедшего, два человека на мотоциклах, лица которых были скрыты масками, бросили гранату в молитвенный дом, где проходила служба.

Впоследствии злоумышленники скрылись.

К настоящему времени пострадавшие в результате ЧП госпитализированы.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В октябре стало известно, что по меньшей мере семь человек погибли и ещё трое пострадали в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в индийском городе Бадаюн.