В Екатеринбурге пьяная компания избила врача скорой помощи

Врач находится на больничном с серьезными травмами.

В ночь на 18 ноября на Широкой речке в Екатеринбурге компания пьяных молодых людей совершила нападение на бригаду скорой помощи.

Как сообщает E1.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, два пьяных молодых человека вызвали на Суходольскую реанимацию, что они нехорошо себя чувствуют и один из них якобы находится без сознания. Когда медики приехали, то поняли, что молодые люди находятся в состоянии алкогольного опьянения и помощь им не требуется.

«Парни — одному 25, другому 28 лет — требовали оказать им помощь, хотя она им не требовалась. Их увезли в полицию, врача госпитализировали с травмами», — рассказал источник изданию.

В скорой помощи подтвердили, что на медика действительно было совершено нападение. Там отметили, что врач находится на больничном с серьезными травмами.