Ещё
В Екатеринбурге пьяная компания избила врача скорой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликовано последнее сообщение Осина
Опубликовано последнее сообщение Осина

В Екатеринбурге пьяная компания избила врача скорой помощи 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Врач находится на больничном с серьезными травмами.
В ночь на 18 ноября на Широкой речке в Екатеринбурге компания пьяных молодых людей совершила нападение на бригаду скорой помощи.
Как сообщает E1.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, два пьяных молодых человека вызвали на Суходольскую реанимацию, что они нехорошо себя чувствуют и один из них якобы находится без сознания. Когда медики приехали, то поняли, что молодые люди находятся в состоянии алкогольного опьянения и помощь им не требуется.

«Парни — одному 25, другому 28 лет — требовали оказать им помощь, хотя она им не требовалась. Их увезли в полицию, врача госпитализировали с травмами», — рассказал источник изданию.

В скорой помощи подтвердили, что на медика действительно было совершено нападение. Там отметили, что врач находится на больничном с серьезными травмами.
ТК «Звезда»: последние новости
Сэлфи позволило американцу избежать 99 лет тюрьмы Битва за шаббат: иудеи устроили дебош на борту самолета из-за религиозного праздника Януковича перевезли из Склифосовского в другую больницу – СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не может передвигаться»: травма Януковича оказалась серьезной193
Опубликовано последнее сообщение Осина39
Спортсмен застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе448
Янукович госпитализирован с серьезными травмами909
ЧП в Подмосковье: погибли двое мужчин28
Видео
00:30
«Не может передвигаться»: травма Януковича оказалась серьезной
Происшествия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
00:52
Дочь Задорнова жестко ответила «музам» отца
Шоу-бизнес Происшествия
00:16
Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца бойца
Происшествия
03:21
Побег из СССР: зачем грузинские «мажоры» угнали самолет
Происшествия Статьи
00:57
Захарова напомнила Западу о Донбассе
Политика
03:20
Танк по эскизам Леонардо да Винчи собрали в Белоруссии
Оружие Армия
00:58
Опубликованы кадры визита Путина в Печерский монастырь
Политика
00:59
Данко: только у Наташи могла родиться такая Агата
Шоу-бизнес
00:30
Доигрался: Янукович был госпитализирован в Москве
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение