Собаки загрызли мужчину во дворе дома под Волгоградом

«Вышел по нужде»: под Волгоградом пять собак загрызли мужчину во дворе дома

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Прибывшие на вызов полицейские обнаружили тело погибшего с многочисленными укусами В городе Краснослободске Волгоградской области сегодня ночью, 18 ноября, вышедшего на улицу 42-летнего мужчину, во время распития с друзьями спиртных напитков, во дворе дома растерзали сторожевые псы. — Трагедия произошла ночью 18 ноября во дворе частного дома в городе Краснослободске, — сообщили V1.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — 42-летний мужчина работал на местного фермера и жил с ещё двумя рабочими в вагончике во дворе дома своего начальника. Охраняли участок пять сторожевых собак фермера. Рабочие проводили ночь, распивая спиртные напитки. — Мужчины коротали субботний вечер за распитием алкоголя, — пояснили в ведомстве. — Один из них среди ночи решил выйти на улицу, предположительно, по нужде или покурить. Во дворе на него накинулись охранявшие территорию, не привязанные псы. Собутыльники 42-летнего мужчины не услышали его криков о помощи. Не исключается, что они уже спали. — Шум, крики и сильный лай собак услышал мужчина, проживающий в соседнем частном доме. Он сразу же вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину уже мёртвым, — сообщили в региональном Следственном Комитете. — На теле были обнаружены многочисленные рваные раны. Следователи Среднеахтубинского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР проводят доследственную проверку.. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.