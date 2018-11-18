ЧП в Подмосковье: погибли двое мужчин

Мужчины погибли под поездами в Подмосковье

На Курском и Ярославском направлениях Московской железной дороги двое мужчин попали под поезда.

В районе станции Чухлинка Курского направления пассажирским поездом Санкт-Петербург — Нижний Новгород был смертельно травмирован 34-летний мужчина. Житель Волгоградской области переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

В Мытищах под поезд также попал мужчина. Его личность не установлена, передаёт ТАСС . Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее News.ru писал о том, что с начала текущего года 14,8 тыс. человек стали жертвами дорожно-транспортных происшествий в России. Всего за указанный период времени было зафиксировано более 136 тыс. аварий на дорогах страны.