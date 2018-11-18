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ЧП в Подмосковье: погибли двое мужчин
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Мужчины погибли под поездами в Подмосковье 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
На Курском и Ярославском направлениях Московской железной дороги двое мужчин попали под поезда.
В районе станции Чухлинка Курского направления пассажирским поездом Санкт-Петербург — Нижний Новгород был смертельно травмирован 34-летний мужчина. Житель Волгоградской области переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
В Мытищах под поезд также попал мужчина. Его личность не установлена, передаёт ТАСС. Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее News.ru писал о том, что с начала текущего года 14,8 тыс. человек стали жертвами дорожно-транспортных происшествий в России. Всего за указанный период времени было зафиксировано более 136 тыс. аварий на дорогах страны.
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