Появились подробности госпитализации Януковича

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Виктора Януковича госпитализировали в НИИ Склифосовского 

РИА Новости + ещё 42 2 часа назад
Бывшего президента Украины Виктора Януковича госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в справочной медучреждения.
В больницу он попал в пятницу, 16 ноября, однако стало известно об этом только сегодня.
"Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день", — рассказала собеседница агентства.
По информации "Пятого канала", Януковича с травмой колена доставили в медицинское учреждение из подмосковного теннисного клуба.
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