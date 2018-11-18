Появились подробности госпитализации Януковича

Виктора Януковича госпитализировали в НИИ Склифосовского

Бывшего президента Украины Виктора Януковича госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве . Об этом РИА Новости сообщили в справочной медучреждения.

В больницу он попал в пятницу, 16 ноября, однако стало известно об этом только сегодня.

"Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день", — рассказала собеседница агентства.

По информации "Пятого канала", Януковича с травмой колена доставили в медицинское учреждение из подмосковного теннисного клуба.