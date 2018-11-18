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Бездомная облила кислотой посетителей кафе
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Бездомная облила кислотой шесть посетителей кафе во Франции 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © AP Photo / Claude Paris
Бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей кафе во французском Марселе, шесть человек пострадали, сообщает телеканал France 3.
По его данным, инцидент произошел в субботу около 18.00 (20.00 мск). Женщина подошла к кафе с бутылкой соляной кислоты и кинула ее в расположившихся на веранде посетителей.
Шесть человек получили легкие травмы и были госпитализированы в качестве меры предосторожности.
Женщина была задержана. Ее мотивы не установлены. Сообщается, что бездомную знали в этом районе, у нее были замечены проблемы с психикой.
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