Бездомная облила кислотой посетителей кафе

Бездомная облила кислотой шесть посетителей кафе во Франции

Бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей кафе во французском Марселе , шесть человек пострадали, сообщает телеканал France 3.

По его данным, инцидент произошел в субботу около 18.00 (20.00 мск). Женщина подошла к кафе с бутылкой соляной кислоты и кинула ее в расположившихся на веранде посетителей.

Шесть человек получили легкие травмы и были госпитализированы в качестве меры предосторожности.

Женщина была задержана. Ее мотивы не установлены. Сообщается, что бездомную знали в этом районе, у нее были замечены проблемы с психикой.