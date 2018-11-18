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Иудеи побили стюардессу и потребовали посадить самолет
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Иудеи побили стюардессу и потребовали посадить самолет ради соблюдения шаббата 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Ультраортодоксальные израильские иудеи напали на бортпроводниц в самолете авиакомпании El Al. Они потребовали посадить воздушное судно, чтобы не допустить нарушения шаббата. Об этом сообщила в Facebook одна из пассажирок лайнера Рони Мейталь.
По словам девушки, 16 ноября Boeing 787 следовал из Нью-Йорка в Тель-Авив, но задержался перед вылетом из США на два часа из-за снежной бури. На борту находилась группа из 70 ортодоксальных иудеев. Они попросили выпустить их из самолета еще до вылета, так как поняли, что не успеют к шаббату, но экипаж пообещал, что они прибудут вовремя, и убедил их остаться. Когда верующим стало ясно, что запоздание неизбежно, они набросились на стюардесс.
«Через шесть часов полета я услышала крики и увидела плачущую бортпроводницу. На нее подняли руку, ее толкали, угрожали выломать дверь кабины пилотов. И все это, чтобы не осквернять шаббат. (…) Кажется, заповедь соблюдения субботы важнее, чем любовь к ближнему», — написала Мейталь.
В итоге самолет посадили в Афинах до наступления субботы. Соблюдающие заповеди верующие остались в Греции, остальные улетели в Израиль рейсом другой авиакомпании.
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