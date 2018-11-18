СМИ: более 20 человек задержаны при столкновениях в Афинах

Греческая полиция задержала 22 человека в ходе столкновений, которые произошли в субботу недалеко от Политехнического института в центральной части Афин. Об этом в воскресенье сообщила газета Kathimerini.

По ее данным, 13 из них были арестованы, им предъявлены обвинения в различных преступлениях.

Ранее стало известно, что полицейские задержали восемь человек после того, как анархисты забросали афинских полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Газета также сообщает, что в результате столкновений пострадали двое полицейских.

В субботу тысячи человек вышли на марш протеста к посольству США в Греции в связи с 45-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года.