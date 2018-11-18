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Более 20 человек задержаны при столкновениях в Афинах
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СМИ: более 20 человек задержаны при столкновениях в Афинах 

ТАСС + ещё 14 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Греческая полиция задержала 22 человека в ходе столкновений, которые произошли в субботу недалеко от Политехнического института в центральной части Афин. Об этом в воскресенье сообщила газета Kathimerini.
По ее данным, 13 из них были арестованы, им предъявлены обвинения в различных преступлениях.
Ранее стало известно, что полицейские задержали восемь человек после того, как анархисты забросали афинских полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Газета также сообщает, что в результате столкновений пострадали двое полицейских.
В субботу тысячи человек вышли на марш протеста к посольству США в Греции в связи с 45-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года.
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