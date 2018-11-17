Возле КПП в Грозном подорвалась смертница

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Женщина совершила самоподрыв возле КПП в Грозном 

ТК «Звезда» 21 час назад
Фото: ТАСС
Женщина совершила самоподрыв в Старопромысловском районе Грозного. Инцидент произошел 17 ноября в районе 21-го КПП.
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