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Возле КПП в Грозном подорвалась смертница
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Женщина совершила самоподрыв возле КПП в Грозном
ТК «Звезда»
21 час назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Женщина совершила самоподрыв в Старопромысловском районе Грозного. Инцидент произошел 17 ноября в районе 21-го КПП.
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