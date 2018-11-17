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Почти 70 многоэтажек остались без тепла в Костроме
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Почти 70 многоэтажек остались без тепла в Костроме 

ТК «Звезда» 21 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Жилые дома остались без отопления из-за коммунальной аварии.
Около 70 многоэтажек остались без отопления из-за прорыва теплотрассы в Костроме. Авария зафиксирована на пересечении улиц Козуева и Пятницкой. Социальные объекты не затронуты, без тепла остались жилые дома.
Сотрудники коммунальных служб откачивают воду из тепловой камеры, а после заменят поврежденный участок трубы. О количестве жителей, которые оказались в зоне отключения, пока неизвестно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В субботу ночью в Костроме ожидаются заморозки до минус 1-4 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.
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