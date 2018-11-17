Почти 70 многоэтажек остались без тепла в Костроме

Фото: ТК «Звезда»

Жилые дома остались без отопления из-за коммунальной аварии. Около 70 многоэтажек остались без отопления из-за прорыва теплотрассы в Костроме . Авария зафиксирована на пересечении улиц Козуева и Пятницкой. Социальные объекты не затронуты, без тепла остались жилые дома. Сотрудники коммунальных служб откачивают воду из тепловой камеры, а после заменят поврежденный участок трубы. О количестве жителей, которые оказались в зоне отключения, пока неизвестно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города. В субботу ночью в Костроме ожидаются заморозки до минус 1-4 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.