Почти 50 человек пострадали в ходе протестов во Франции

Во Франции 47 человек пострадали во время протестов против роста цен на бензин в стране.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на министерство внутренних дел

Отмечается, что ещё один человек погиб в ходе демонстрации. По предварительным данным, женщина за рулём автомобиля задавила его, так как запаниковала, когда демонстранты окружили её машину и начали стучать по ней.

По данным радиостанции, в ходе протестов также происходили задержания.

Уточняется, что в стране проходят больше двух тысяч митингов, в которых участвуют почти 125 тыс. человек.

В октябре сообщалось, что французские рабочие и госслужащие вышли на улицы, протестуя против планов властей по урезанию социальных гарантий. В демонстрациях приняли участие, по разным подсчётам, от 160 тыс. до 300 тыс. граждан.