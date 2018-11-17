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Почти 50 человек пострадали в ходе протестов во Франции
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Почти 50 человек пострадали в ходе протестов во Франции 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Reuters
Во Франции 47 человек пострадали во время протестов против роста цен на бензин в стране.
Об этом сообщает France Info со ссылкой на министерство внутренних дел.
Отмечается, что ещё один человек погиб в ходе демонстрации. По предварительным данным, женщина за рулём автомобиля задавила его, так как запаниковала, когда демонстранты окружили её машину и начали стучать по ней.
По данным радиостанции, в ходе протестов также происходили задержания.
Уточняется, что в стране проходят больше двух тысяч митингов, в которых участвуют почти 125 тыс. человек.
В октябре сообщалось, что французские рабочие и госслужащие вышли на улицы, протестуя против планов властей по урезанию социальных гарантий. В демонстрациях приняли участие, по разным подсчётам, от 160 тыс. до 300 тыс. граждан.
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