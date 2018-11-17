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Якутских оленеводов унесло на льдине в море
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Якутских оленеводов унесло на льдине в море 

News.ru + ещё 1 17 ноября 2018
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
С острова Большой Ляховский Булунского района Якутии оторвало и отнесло в море льдину, на которой находились восемь рыбаков-оленеводов.
«Оленеводы выехали на рыбалку и по спутниковому телефону связались с главой общины «Мултук» сообщив, что их оторвало и несёт в море», — сообщили в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Работники сельскохозкооператива «Мултук», занимающиеся разведением оленей на острове Большой Ляховский, успели передать спасателям свои координаты. Работы по их спасению совместно с Минобороны РФ ведут специалисты Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.
Ранее News.ru писал, что полицейские из Амгинского района Якутии сняли танцевальный клип ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Таким образом стражи порядка пригласили всех желающих на шоу-концерт. Праздничная программа «Звёздные танцы» состоялась 10 ноября, однако видео в открытом доступе появилось 12 ноября.
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