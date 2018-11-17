Якутских оленеводов унесло на льдине в море 

С острова Большой Ляховский Булунского района Якутии оторвало и отнесло в море льдину, на которой находились восемь рыбаков-оленеводов.
«Оленеводы выехали на рыбалку и по спутниковому телефону связались с главой общины «Мултук» сообщив, что их оторвало и несёт в море», — сообщили в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Работники сельскохозкооператива «Мултук», занимающиеся разведением оленей на острове Большой Ляховский, успели передать спасателям свои координаты. Работы по их спасению совместно с Минобороны РФ ведут специалисты Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.
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