В Москве появился новый маньяк-душитель

Москвичи опасаются нового маньяка-душителя

В Западном административном округе Москвы возможно появился маньяк. Появляются сообщения о нападении на девочек подростков неизвестного душителя. Правда, жертвам удавалась спастись. Почерк преступника в известных случаях совпадает до деталей. О действиях правоохранительных органов пока ничего не известно.

15 ноября о нападении на свою 13-летнюю дочь написала в Facebook жительница Москвы Дина Малышева. По ее словам, это произошло примерно в 21:00 14 ноября в районе метро «Университет».

«Вчера вечером на моего ребёнка было совершено нападение в районе метро Университет. Просто подошёл мужчина и стал душить. Спасло чудо, случайность, Бог! У дочери борозда от удавки и вся шея в синяках и ссадинах!», — заявила она.

Женщина добавила, что неизвестный набросился на дочь уже на территории двора жилого дома 9/10 по проспекту Вернадского, когда ребенок миновал арку у продуктового магазина. Прохожих в этот момент рядом не было. Нападавший, накинув удавку, пытаясь оттащить жертву вглубь двора, предположительно, к сбросу мусоропровода. Девочка смогла ударить его ключами, которыми как раз открывала калитку в арке и убежать. Родители обратились к муниципальному депутату и в полицию. Дочери купили карманную сирену, но, по словам Малышевой, отпускать ее ходить одной они теперь не будут даже днем. Дед девочки, как написала Дина Малышева, по вечером выходит на дежурство во дворе, рассчитывая отпугнуть преступника.

В соцсетях распространяется похожее сообщение о нападении произошедшем 12 ноября в районе Кунцево того же Западного округа.

«Около «Синегории» в районе 17 часов гуляла девочка 15 лет с мелкой собакой. На нее напали и пытались душить. Если кто видел, отзовитесь», — говорится в сообщении, которое разместило сообщество в Facebook «Планета Кунцево».

Судя по посту, нападение произошло у дома № 28 по улице Бобруйской. «Синегория», о которой идет речь, это внешкольный учебный центр по адресу улица Партизанская, 45.

Под постом Дины Малышевой некая Екатерина Андреева оставила еще одно тревожное сообщение.

«В лесном городке на минском шоссе пять детей убили в возрасте 16 лет, и в Шульгино на Рублево-Успенском шоссе одного мальчика 16-ти лет, те же мотивы, удушили», — написала женщина.

В ответ на уточняющий вопрос, она добавила, что убийство якобы произошло неделю назад.

Отметим, что слухи о маньяках имеют особенность панического самовоспроизводства и порой любители пошутить используют эту особенность, дополняя реальную информацию выдуманной. Такое вполне могло иметь место и в этом случае, однако, маньяки-душители уже появлялись в Москве, в том числе в указанных выше районах.

Так, летом 2007 года маньяк оставил несколько жертв. На улице Борисовские пруды в сливном коллекторе обнаружили обнаженное тело задушенной девушки. Неизвестный надругался над ней и затолкнул в промежность нижнее белье. Через месяц таким же образом была убита женщина на Кировоградской улице. На этот раз, после удушения жертва была также истыкана ножом. Спустя неделю, в средине августа, в мусорном контейнере по Загородному шоссе нашли тело 22-летней девушки убитой похожим способом.

Через год душитель появился в районе Кунцево. В октябре 2008 года под окнами дома № 16 на улице Кубинка нашли труп десятиклассницы. Она была изнасилована и задушена. Тогда это также породило слухи о новом маньяке. Однако продолжения история не имела. Если, конечно, не считать таковым трагические события последней недели.