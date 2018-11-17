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В Москве протаранили машину экс зама главы Роскомнадзора
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В Москве повредили машину бывшего заместителя главы Роскомнадзора 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Бывший заместитель руководителя Роскомнадзора Максим Ксензов, в обязанности которого в ведомстве входил надзор за СМИ и блокировками, попал в неприятный инцидент в Москве. На автомобиль чиновника напали, избив водителя, сообщает Telegram-канал Mash.
Чиновник ехал на служебном Ford Mondeo на работу в Департамент проектной деятельности правительства РФ, когда на него внезапно напали несколько водителей. Возле ТРЦ «Океания» на Кутузовском проспекте, 57 сначала Ксензова пыталась протаранить BMW 7-й серии, потом Mercedes, а после него — Toyota Camry, из которой вышел человек, избивший водителя, который защищал своего начальника. На машине чиновника разбиты зеркала.
Ксензов обратился в полицию. Нападавшие пока не задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Ксензов предполагает, что случившееся связано с его профессиональной деятельностью.
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