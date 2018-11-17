В Москве протаранили машину экс зама главы Роскомнадзора

В Москве повредили машину бывшего заместителя главы Роскомнадзора

Бывший заместитель руководителя Роскомнадзора Максим Ксензов , в обязанности которого в ведомстве входил надзор за СМИ и блокировками, попал в неприятный инцидент в Москве . На автомобиль чиновника напали, избив водителя, сообщает Telegram-канал Mash.

Чиновник ехал на служебном Ford Mondeo на работу в Департамент проектной деятельности правительства РФ , когда на него внезапно напали несколько водителей. Возле ТРЦ «Океания» на Кутузовском проспекте, 57 сначала Ксензова пыталась протаранить BMW 7-й серии, потом Mercedes, а после него — Toyota Camry, из которой вышел человек, избивший водителя, который защищал своего начальника. На машине чиновника разбиты зеркала.

Ксензов обратился в полицию. Нападавшие пока не задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Ксензов предполагает, что случившееся связано с его профессиональной деятельностью.