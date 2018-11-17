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Из больницы Петербурга похитили новорожденного
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Из больницы Петербурга похитили новорожденного 

ТК «Звезда» + ещё 6 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Гражданка Узбекистана заявила о похищении своего ребенка из роддома.
Вечером, 16 ноября, в полицию Санкт-Петербурга обратилась гражданка Узбекистана с заявлением о похищении ее ребенка из роддома.
20 сентября женщина поступила в один из родильных домов Петербурга по документам своей знакомой землячки, потому что российского гражданства у роженицы не было. Девушки очень похожи внешне, и врачи действительно не заметили подмены.
Новорожденной девочке медики диагностировали врожденный порок сердца и перевели ее в детскую больницу №1.
Несколько дней назад, 14 ноября, девочку забрали из реанимационного отделения. Биологическая мама считает, что ее украла владелица документов, по которым рожали ребенка.
Сейчас полиция ищет новорожденную и похитившую ее женщину, сообщают «Невские новости».
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