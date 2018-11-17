Названа возможная причина пожара на НПЗ в Москве

Причиной пожара на заводе в Капотне могло быть нарушение технологического процесса

Предварительной причиной пожара на НПЗ в Капотне стала деформация печи крекинговой установки. Об этом сообщил заместитель директора завода Роман Романов.

"Предварительно, в печи была деформация", — сказал он журналистам.

В свою очередь начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов сообщил, что в причине будет разбираться комиссия совместно с администрацией завода, чтобы "можно было понять, что послужило причиной — то ли это нарушение технологического процесса, то ли износ оборудования".

В свою очередь специалисты рассматривают несколько версий пожара на нефтеперерабатывающем заводе в столичном районе Капотня, среди них нарушение технологического процесса. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Нарушение технологического процесса могло привести к возникновению пожара. Эта версия рассматривается наравне с другими", — сказал собеседник агентства. Среди других версий, добавил он, неосторожное обращение с огнем.

По данным МЧС, на НПЗ загорелась печь установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 07:26 мск. На месте происшествия находится начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов. В тушении задействованы более 160 человек. Пожару присвоен третий номер сложности.

Локализовать возгорание пока не удалось, однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе завода, удалось не допустить распространения огня на другие объекты. Пострадавших нет.