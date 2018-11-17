В Москве горит НПЗ

В Капотне горит НПЗ

Сигнал о ЧП поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в 7:26.

Пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительной информации, происходит возгорание в установке крекинга на Московском НПЗ.

Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

Водителей просят выбирать пути объезда в районе пожара.

Ранее НСН сообщала, что Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне будет полностью модернизирован к 2020 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, это должно улучшить экологическую обстановку в районе, многократно уменьшится объем вредных выбросов в атмосферу.