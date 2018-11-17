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В Москве горит НПЗ
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Минэнерго сделало заявление по пожару на НПЗ в Москве
Минэнерго сделало заявление по пожару на НПЗ в Москве

В Капотне горит НПЗ 

Национальная Служба Новостей + ещё 32 1 час назад
Фото: соцсети
Столичные спасатели тушат возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне на юго-востоке Москвы, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.
Сигнал о ЧП поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в 7:26.
Пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительной информации, происходит возгорание в установке крекинга на Московском НПЗ.
Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.
Водителей просят выбирать пути объезда в районе пожара.
Ранее НСН сообщала, что Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне будет полностью модернизирован к 2020 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, это должно улучшить экологическую обстановку в районе, многократно уменьшится объем вредных выбросов в атмосферу.
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