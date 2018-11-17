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Хирурги в США по ошибке удалили пациентке обе почки
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Хирурги в США по ошибке удалили пациентке обе почки 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Хирурги одной из больниц в американском штате Колорадо по ошибке удалили 73-летней Линде Вулли обе почки. За два месяца до роковой операции медики диагностировали у пациентки рак.
При этом, по данным Fox 31, проведённая после удаления органов биопсия показала, что обнаруженная опухоль оказалась доброкачественной, то есть, пенсионерка вообще не страдала онкологией.
Теперь Вулли требуется пересадка хотя бы одной почки, а среднее время ожидания транспланта в США составляет семь лет.
«Страшно, потому что у тебя нет выбора, когда ты попадаешь в больницу. Ты веришь, что о тебе позаботятся», — прокомментировала случившееся пострадавшая американка.
Ранее News.ru писал о том, что следственные органы Воронежской области проверяют достоверность информации о ЧП в Плехановской больнице регионального центра. Сын бывшей узницы концентрационного лагеря Марии Дроновой, которая поступила в операционную с гангреной, обвинил медиков в ампутации здоровой ноги вместо больной.
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