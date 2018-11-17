Участника акции протеста насмерть задавили во Франции

Один из участников французской манифестации погиб в результате наезда автомобиля. По всей стране есть десятки раненых. Люди протестуют против повышения цен на бензин.

Трагический инцидент произошёл в Савойе. Женщина-водитель везла свою дочку к врачу и пыталась проехать через установленные демонстрантами заграждения. Участники акции набросились на автомобиль — француженка в панике продолжила движение и задавила одного из демонстрантов. Её взяли под стражу, сообщает Le Figaro со ссылкой на главу МВД республики Кристофа Кастанера

Он также добавил, что есть информация о порядка десяти раненых в других регионах Франции.

«Право на протест имеет важное значение в этой стране, оно должно быть защищено, но оно также должно гарантировать, что минимальная организация мероприятия исключить такого рода драмы», — сказал Кастанер.

На митинги вышли около 50000 протестующих. Акции проходят в Марселе, Тулузе, на парижской кольцевой дороге, в Нормандии и Бретани и других регионах страны.

Ранее News.ru писал о причинах подорожания бензина.