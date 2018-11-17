Ещё
Участника акции протеста насмерть задавили во Франции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участника акции протеста насмерть задавили во Франции 

News.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Один из участников французской манифестации погиб в результате наезда автомобиля. По всей стране есть десятки раненых. Люди протестуют против повышения цен на бензин.
Трагический инцидент произошёл в Савойе. Женщина-водитель везла свою дочку к врачу и пыталась проехать через установленные демонстрантами заграждения. Участники акции набросились на автомобиль — француженка в панике продолжила движение и задавила одного из демонстрантов. Её взяли под стражу, сообщает Le Figaro со ссылкой на главу МВД республики Кристофа Кастанера.
Он также добавил, что есть информация о порядка десяти раненых в других регионах Франции.
«Право на протест имеет важное значение в этой стране, оно должно быть защищено, но оно также должно гарантировать, что минимальная организация мероприятия исключить такого рода драмы», — сказал Кастанер.
На митинги вышли около 50000 протестующих. Акции проходят в Марселе, Тулузе, на парижской кольцевой дороге, в Нормандии и Бретани и других регионах страны.
Ранее News.ru писал о причинах подорожания бензина.
News.ru: последние новости
Москвичи опасаются нового маньяка-душителя Тормоза отказали у пассажирского самолёта в Израиле Нефтеперерабатывающий завод горит в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу отучил НАТО диктовать условия России122
Украинский снайпер застрелил ополченца в ЛНР289
Россия обвинила Запад в повторении украинского сценария150
В НАТО отследили источник помех GPS557
Тест на русский менталитет47
Видео
00:46
Петросян необычно отметил развод со Степаненко
Шоу-бизнес
01:14
Гей, враг и ученица: кто придет на смену Меркель
В мире Статьи
01:04
Шойгу отучил НАТО диктовать условия России
Армия Статьи
03:26
Лондон отреагировал на новые данные по Петрову и Боширову
В мире
03:00
«В МИДе давно так не смеялись»
Политика Статьи
07:00
Захарова рассказала анекдот от Bellingcat
Политика
01:15
Корабли Черноморского флота подняли по тревоге
Армия Войска
00:53
Аптека стала достопримечательностью после визита Путина
Политика
13:20
Тайны Марианской впадины: Земля «пожирает» океаны
Наука и техника Наука
04:33
В «дружбе» с США увидели тяжелые последствия для Украины
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение