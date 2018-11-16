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Москвичка выжила после падения на рельсы в метро
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Москвичка выжила после падения на рельсы метростанции 

Национальная Служба Новостей 16 ноября 2018
Фото: РИА Новости
29-летняя москвичка выжила после падения с платформы на метростанции «Пролетарская», сообщил Агентству «Москва» пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Инцидент произошел около 19:30. У женщины закружилась голова, она оступилась и упала с края платформы на жесткий путь. Падение произошло, когда поезд еще находился в тоннеле.
Сотрудники УВД на Московском метрополитене оперативно помогли пассажирке подняться на платформу.
Пострадавшую проводили в комнату полиции, куда был вызван наряд срочной медицинской помощи.
Медики диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Девушка была направлена в горбольницу №13.
Информация об инциденте направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.
Интервалы движения поездов на фиолетовой ветке метро были увеличены из-за инцидента с пассажиром.
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