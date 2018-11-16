Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Берлине

Следовавший из Лондона в Москву самолет экстренно сел в Берлине

Самолет авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Москву , совершил экстренную посадку в Берлине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря объединения берлинских аэропортов FBB Даниэля Толксдорфа.

По его словам, самолет успешно приземлился в аэропорту Тегель.

«Мы называем это технической промежуточной посадкой», — добавил Толксдорф.

По информации источника агентства в диспетчерских службах, причиной посадки могла стать разгерметизация самолета. По его словам, командир экипажа доложил о разгерметизации и запросил экстренное снижение до безопасной высоты 3 тысячи метров, после чего направился в ближайший аэропорт.