Россияне устроили давку из-за дешевой колбасы

В российском городе устроили давку из-за дешевой колбасы

Жители Брянска устроили давку на открытии магазина из-за дешевых продуктов, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Инцидент произошел 16 ноября в Володарском районе города около нового продуктового магазина «Европа». На опубликованных в сети снимках видно, как люди столпились около дверей здания. Газета утверждает, что местные жители узнали о продаже «Докторской» колбасы за 80 рублей и решили «взять прилавки штурмом».

Кроме того, магазин установил низкую стоимость яиц и молока, за 40 и 33 рубля соответственно, рассказали участники посвященного городу сообщества во «ВКонтакте».

Пользователи сети отметили, что в очереди стояли в основном пенсионеры: «Народ ностальгирует по ушедшей советской эпохе».