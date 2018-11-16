Ещё
Россияне устроили давку из-за дешевой колбасы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликовано последнее сообщение Осина
Опубликовано последнее сообщение Осина

В российском городе устроили давку из-за дешевой колбасы 

Lenta.ru + ещё 2 16 ноября 2018
Фото: соцсети
Жители Брянска устроили давку на открытии магазина из-за дешевых продуктов, сообщает интернет-газета «Брянские новости».
Инцидент произошел 16 ноября в Володарском районе города около нового продуктового магазина «Европа». На опубликованных в сети снимках видно, как люди столпились около дверей здания. Газета утверждает, что местные жители узнали о продаже «Докторской» колбасы за 80 рублей и решили «взять прилавки штурмом».
Кроме того, магазин установил низкую стоимость яиц и молока, за 40 и 33 рубля соответственно, рассказали участники посвященного городу сообщества во «ВКонтакте».
Пользователи сети отметили, что в очереди стояли в основном пенсионеры: «Народ ностальгирует по ушедшей советской эпохе».
В марте жители Краснодара устроили давку в магазине «Магнит» и попали на видео. На записи видно, как покупатели ворвались в помещение супермаркета и набросились на груду товаров, отталкивая друг друга и ругаясь.
Последние новости
Крупнейшую контрабанду груш из Евросоюза в Россию раскрыли по фото Умер Евгений Осин Смертница устроила взрыв в Грозном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не может передвигаться»: травма Януковича оказалась серьезной202
Опубликовано последнее сообщение Осина43
Спортсмен застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе452
Янукович госпитализирован с серьезными травмами911
ЧП в Подмосковье: погибли двое мужчин28
Видео
00:30
«Не может передвигаться»: травма Януковича оказалась серьезной
Происшествия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
00:52
Дочь Задорнова жестко ответила «музам» отца
Шоу-бизнес Происшествия
00:16
Раскрыто имя подозреваемого в убийстве росгвардейца бойца
Происшествия
03:21
Побег из СССР: зачем грузинские «мажоры» угнали самолет
Происшествия Статьи
00:57
Захарова напомнила Западу о Донбассе
Политика
03:20
Танк по эскизам Леонардо да Винчи собрали в Белоруссии
Оружие Армия
00:58
Опубликованы кадры визита Путина в Печерский монастырь
Политика
00:59
Данко: только у Наташи могла родиться такая Агата
Шоу-бизнес
00:30
Доигрался: Янукович был госпитализирован в Москве
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение