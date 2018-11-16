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Школьники за ночь ограбили три заведения и угнали две машины
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В Калининграде школьники за ночь ограбили три заведения и угнали два автомобиля 

Рамблер 16 ноября 2018
В Калининграде задержали троих девятиклассников за ограбление двух магазинов, кондитерской и угон двух автомобилей.
Как сообщает телеграм-канал Mash, все преступления школьники совершили в течение одной ночи. Сначала они ограбили два магазина, вынеся оттуда мобильный телефон, ноутбук, пустой сейф, коробку с энергетическим напитком, коробку с колой, сигареты и алкоголь. Затем ограбили кондитерскую, украв оттуда пирожные.
После этого они решили покрасоваться перед своими подругами, угнав на их глазах два автомобиля. Угон получился не слишком удачным: дальше парковки школьники вытолкать машины не смогли.
На следующий день молодых людей и их подруг задержали. На троих девятиклассников завели уголовные дела за кражу и угон, две девушки проходят по делу в качестве свидетелей.
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