Школьники за ночь ограбили три заведения и угнали две машины

В Калининграде школьники за ночь ограбили три заведения и угнали два автомобиля

Калининграде задержали троих девятиклассников за ограбление двух магазинов, кондитерской и угон двух автомобилей.

Как сообщает телеграм-канал Mash, все преступления школьники совершили в течение одной ночи. Сначала они ограбили два магазина, вынеся оттуда мобильный телефон, ноутбук, пустой сейф, коробку с энергетическим напитком, коробку с колой, сигареты и алкоголь. Затем ограбили кондитерскую, украв оттуда пирожные.

После этого они решили покрасоваться перед своими подругами, угнав на их глазах два автомобиля. Угон получился не слишком удачным: дальше парковки школьники вытолкать машины не смогли.

На следующий день молодых людей и их подруг задержали. На троих девятиклассников завели уголовные дела за кражу и угон, две девушки проходят по делу в качестве свидетелей.