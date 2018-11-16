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В Петербурге нашли реку спирта
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В Петербурге нашли реку спирта 

Lenta.ru + ещё 5 16 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Содержание этилового спирта в воде из реки Новая в Санкт-Петербурге в 5,4 тысячи раз выше нормы. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.
Помимо этанола, установлено превышение нормы по ряду других загрязняющих веществ. Концентрация этиленгликоля в речной воде превышает допустимую величину в 640 раз, изопропилового спирта — в 5,4 раза, бутилового спирта — в 17,7 раза, ацетона — в три раза. По данным «Фонтанки», ущерб от загрязнения оценивается в 160 миллионов рублей.
Ленинградский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). В загрязнении реки подозревают аэропорт Пулково и еще три юридических лица, которые являются водопользователями Новой.
В июле «Фонтанка» писала о массовой гибели уток, которые жили в реке Новая. В социальных сетях публиковались фотографии семи мертвых птиц, найденных возле одного из коллекторов.
В мае сообщалось, что река Мурзинка в Невском районе Санкт-Петербурга, окрасилась в бордовый цвет. Двумя годами ранее в ее загрязнении признали виновной компанию «Балтикстрим».
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