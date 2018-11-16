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Арест экс-главы «Росгосстраха» признали незаконным
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Мосгорсуд признал арест бывшего вице-президента «Росгосстраха» незаконным 

РИА Новости 16 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Президиум Мосгорсуда признал незаконным арест бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, обвиняемого в растрате денежных средств одной из входящих в структуру этого страхового общества компаний, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
"Президиум Мосгорсуда отменил решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и направил материал на новое рассмотрение в суд первой инстанции", — сказала она.
В настоящее время Хачатуров продолжает находиться под стражей — отменено только первое решение о его аресте на два месяца, вынесенное весной, с тех пор мера пресечения неоднократно продлевалась.
Хачатуров обвиняется в "присвоении или растрате". Следствие ведет Следственное управление ФСБ России. По сообщению СМИ, сумма хищений составляет около 1 миллиарда рублей.
Как пояснил РИА Новости адвокат Алексей Мельник, арестованному предъявлено обвинение в растрате денег одной из организаций, входящих в структуру "Росгосстраха". По словам адвоката, это ООО принадлежало ему, и он не понимает, как можно было похитить деньги у себя же. Хачатуров не признает вину и не понимает, в чем его обвиняют и как можно похитить имущество, которое ему же принадлежало.
Речь идет о сделке по приобретению банком "Открытие" компании "Росгосстрах" в 2017 году.
Бывший президент группы компаний "Росгосстрах" и брат арестованного Даниил Хачатуров пока фигурантом этого дела не является.
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