Отказавшая в лекарестве младенцу врач была уволена

В Калининграде арестовали замглавврача роддома, приказавшую не давать лекарство младенцу

Центральный районный суд Калининграда арестовал до 14 января 2019 года заместителя главного врача роддома №4, где умер младенец, которого, по данным следствия, не обеспечили необходимым лекарством. Об этом ТАСС сообщила представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"Суд арестовал бывшую и.о. главного врача роддома до 14 января [2019 года]", — сообщила Гацко. Против медика возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

5 ноября в роддом, где арестованная исполняла обязанности главного врача, поступила женщина, которая 6 ноября родила живого мальчика. Для поддержания жизни младенца требовалось лекарство "Куросурф" (стоимостью порядка 24 тыс. рублей за флакон). Препарат не был введен и ребенок умер. По данным следствия, лекарство не было предоставлено новорожденному по распоряжению подозреваемой, она также дала подчиненным указание внести в историю родов ложные сведения о том, что смерть младенца наступила в утробе матери.

Врач была задержана 15 ноября. Роженица, по данным роддома, поступила в учреждение необследованной. Ее беременность была третьей по счету, при этом первые две "закончились самопроизвольными выкидышами", вес погибшего младенца при рождении составил 700 граммов на 23-24 неделях беременности. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали респираторные нарушения.

В областном правительстве утверждают, что дефицита дорогостоящих лекарств в родильных домах региона нет, появившиеся сообщения о том, что медикам приходится экономить на их приобретении и растягивать их применение в течение года, не соответствуют действительности.