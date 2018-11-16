В Казахстане обрушился жилой дом

В Казахстане из-за взрыва газа обрушился жилой дом

"Из-за утечки природного газа произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением дома общей площадью 204 квадратных метра. Пожарными из-под завала спасены два человека. С различными травмами госпитализированы в больницу в общей сложности три человека", — сказал Нурахметов.

По его данным, на место ЧП выезжали 20 человек личного состава и три единицы техники департамента по ЧС Мангистауской области республики.