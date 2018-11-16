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В Казахстане обрушился жилой дом
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В Казахстане из-за взрыва газа обрушился жилой дом 

РИА Новости 16 ноября 2018
Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко
Три человека госпитализированы с различными травмами после обрушения частного дома в городе Жанаозен (на западе Казахстана) из-за взрыва газовоздушной смеси, сообщил в пятницу РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.
"Из-за утечки природного газа произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением дома общей площадью 204 квадратных метра. Пожарными из-под завала спасены два человека. С различными травмами госпитализированы в больницу в общей сложности три человека", — сказал Нурахметов.
По его данным, на место ЧП выезжали 20 человек личного состава и три единицы техники департамента по ЧС Мангистауской области республики.
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