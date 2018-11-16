Женщины избили летевшего из Шри-Ланки россиянина 

Две челябинки избили екатеринбуржца во время полета из столицы Шри-Ланки в столицу Урала. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, инцидент произошел накануне. После посадки мужчина заявил в полицию о том, что две женщины сначала оскорбляли его, затем угрожали ему, после чего несколькими ударами разбили нос и губу.
В пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу «Комсомольской правде» рассказали, что обидчицами мужчины являются 50-летняя уроженка Челябинска и ее дочь.
Сейчас правоохранители проводят проверку инцидента на борту самолета. По ее окончании будет принято процессуальное решение.
Судя по онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово», единственный рейс из города Коломбо вчера совершил лайнер авиакомпании Azur air. При этом самолет приземлился на час позже запланированного.