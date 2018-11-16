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Желавшей исправить форму носа москвичке пробили череп
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Желавшей исправить форму носа москвичке пробили череп 

Lenta.ru + ещё 1 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Жительнице Москвы пробили основание черепа во время операции по коррекции носа. Об этом сообщает Рен ТВ.
25-летняя женщина легла на ринопластику в одну из частных клиник. Во время операции хирург совершила неверную манипуляцию, вследствие чего у пациентки открылось сильное кровотечение, которое не удалось остановить своими силами.
Прибывшей бригаде врачей скорой помощи хирург рассказала, что кровотечение стало реакцией организма на лекарства. Позднее в городской больнице эта версия не подтвердилась. Пострадавшей провели уже несколько операций, в настоящее время ее жизнь поддерживается аппаратом искусственной вентиляции легких.
Следственный комитет заинтересовался данным инцидентом, организовано проведение доследственной проверки.
14 ноября сообщалось о жительнице штата Техас, которая ради экономии отправилась на пластическую операцию в Мексику. Операция прошла неудачно — из-за ошибки анестезиолога у женщины случился сердечный приступ и развилась опухоль мозга. При этом врачи отказывались отдавать медицинскую карту родственникам пациентки, пока те полностью не оплатили услуги.
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