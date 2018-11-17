Школьник провалился в скрытый под снегом люк

В Ростове школьник провалился в канализационный люк, скрытый под снегом. Видео

Камера наблюдения запечатлела инцидент с участием школьника, произошедший 13 ноября на улице Еременко в Ростове-на-Дону.

Как рассказала мама ребенка в беседе с журналистами портала 161.ru, ее сын возвращался из школы. Семиклассник наступил в небольшой сугроб и внезапно провалился.

Оказалось, что под снегом скрывался открытый канализационный люк, в который и угодил мальчик. После падения, школьник оказался в воде, которой было заполнено пространство под открытым люком.

Мгновенно намокшая одежда потянула ребенка вниз, однако он не растерялся и схватился за лестницу, по которой поднялся наверх. У него не получилось самостоятельно выбраться обратно — мальчик сумел позвать на помощь проходившую мимо женщину, которая и вытащила его наружу.

К счастью, семиклассник не получил травм и отделался испугом.

Мать школьника обратилась в управляющую компанию, где, по ее словам, ответили, что люки периодически воруют и они не могут с этим ничего поделать.

Женщина собирается подавать в суд на коммунальные службы.