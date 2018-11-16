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Астахова с ребенком задержали в аэропорту Мюнхена
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Астахова с ребенком задержали в аэропорту Мюнхена 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 1 час назад
Фото: theins.ru
Специальный корреспондент НСН сообщил, что у адвоката возникли проблемы при прохождения паспортного контроля в одном из терминалов.
У адвоката Павла Астахова возникли проблемы при прохождении паспортного контроля в международном аэропорту Мюнхена. Как сообщает специальный корреспондент НСН, правозащитник следовал рейсом из Москвы вместе со своей семьей.
Сотрудники таможни запросили у адвоката данные обратных билетов и резерва в гостинице, которых у Астахова с собой не оказалось. Правозащитник на месте связался с помощниками, чтобы оперативно предоставить необходимую информацию.
Отметим, Павел Астахов состоит в браке с телепродюсером Светланой Астаховой. Супруга руководила процессом создания ряда телепередач своего адвоката — «Час суда», «Дело Астахова» и других. Астахов воспитывает троих сыновей — Антона (1988 г.р.), Артема (1993 г.р.) и Арсения (2009 г.р.).
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