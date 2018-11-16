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В Брестской крепости найден тайник с боеприпасами
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В Брестской крепости найден тайник с боеприпасами 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В мемориальном комплексе Брестская крепость во время реконструкции моста через реку Мухавец найден арсенал с боеприпасами.
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
Отмечается, что утром 15 ноября при проведении земляных работ были обнаружены две противотанковые мины ТМ-35. Также были найдены 83 патрона различных калибров. Ранее сообщалось об обнаружении учебной противотанковой мины.
Уточняется, что все боеприпасы изготовлены в годы Великой Отечественной войны. Они были уничтожены специалистами.
Ранее сообщалось, что житель Прохоровки, где произошло крупнейшее танковое сражение Второй Мировой войны, погиб от взрыва снаряда времён Великой Отечественной, который он пытался разбить кувалдой во дворе своего дома.
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