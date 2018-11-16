Ещё
Девушке зажало ногу вагоном в московском метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Курилы поделят по-советски
Пока вы спали: Курилы поделят по-советски

Девушке зажало ногу между платформой и вагоном в московском метро 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Нога девушки застряла между платформой и вагоном поезда московского метрополитена на станции «Ленинский проспект». Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах. Представители московского метрополитена подтвердили информацию.
ЧП произошло в 08:45 по московскому времени. На станции метро «Ленинский проспект» россиянке в возрасте 25-30 лет зажало ногу прибывшим поездом.
По словам руководителя пресс-службы УВД на метрополитене Алексея Мышляева, девушка ехала на работу. На выходе из поезда ей стало плохо. Из-за головокружений она оступилась и ее нога попала в проем между платформой и вагоном.
По словам очевидцев, после инцидента девушка лежала на платформе и находилась в шоковом состоянии. Она повредила ноги и не могла двигаться.
360tv.ru: последние новости
Акушер‐гинеколог прокомментировала смерть ребенка в роддоме Калининграда Сотрудников секретной части ростовского МВД уволили после празднования Дня милиции Обыски прошли в крымском отделении секты «Свидетели Иеговы»*
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Православный раскол довел Порошенко до истерики
Москва затрясется от холода45
ООН приняла резолюцию по Крыму
Петросян развелся14
Ваенга экстренно госпитализирована28
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Пока вы спали: Курилы поделят по-советски
Общество
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
01:00
Ваенга экстренно госпитализирована
Шоу-бизнес
00:42
Власти Калифорнии потеряли в пожаре 600 человек
Пожары В мире
03:38
Петросян развелся
Шоу-бизнес Общество
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
03:53
Москва затрясется от холода
Погода Статьи
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение