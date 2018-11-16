Девушке зажало ногу вагоном в московском метро

Девушке зажало ногу между платформой и вагоном в московском метро

Нога девушки застряла между платформой и вагоном поезда московского метрополитена на станции «Ленинский проспект». Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах. Представители московского метрополитена подтвердили информацию.

ЧП произошло в 08:45 по московскому времени. На станции метро «Ленинский проспект» россиянке в возрасте 25-30 лет зажало ногу прибывшим поездом.

По словам руководителя пресс-службы УВД на метрополитене Алексея Мышляева, девушка ехала на работу. На выходе из поезда ей стало плохо. Из-за головокружений она оступилась и ее нога попала в проем между платформой и вагоном.

По словам очевидцев, после инцидента девушка лежала на платформе и находилась в шоковом состоянии. Она повредила ноги и не могла двигаться.