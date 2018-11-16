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Число погибших в результате циклона в Индии выросло
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Число погибших в результате циклона в Индии выросло до 20 человек 

РИА Новости + ещё 13 16 ноября 2018
Фото: AFP 2018
Число жертв циклона "Гаджа" (Gaja), который обрушился на индийский штат Тамилнад на юге страны, увеличилось до 20 человек, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось об 11 погибших и более 76 тысяч эвакуированных.
Как сообщается, по последним данным, жертвами стихии стали уже 20 человек, а число эвакуированных превысило 80 тысяч. Последних разместили в более чем 470 центрах помощи. Кроме того, местных рыбаков призвали не выходить в море.
Проливные дожди, сопровождаемые сильным ветром, обрушились на прибрежные районы штата еще в четверг, в ночь на пятницу циклон усилился. Больше всего из-за стихии пострадали города Нагапаттинам, Тируварур и Танджор. В результате циклона в городах повалены деревья, в некоторых районах отмечается отключение электричества. В семи районах штата в образовательных учреждениях отменены занятия.
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