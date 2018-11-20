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В Москве произошла массовая драка
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На западе Москвы произошла массовая драка 

ТАСС + ещё 40 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Массовая драка с участием студентов одного из столичных учебных заведений произошла на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс— службе столичного ГУ МВД.
"19 ноября по адресу: Бобруйская улица, д. 15, между несколькими студентами и неизвестными произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой неизвестные, находясь в общественном месте, грубо нарушая общественный порядок, из неустановленного оружия несколько раз выстрелили в воздух", — сказали в полиции.
По данным главка, в результате драки четверо студентов 2000 и 1999 годов рождения получили травмы, им была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
"Остальные участники драки устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
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