В Москве произошла массовая драка

Массовая драка с участием студентов одного из столичных учебных заведений произошла на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс— службе столичного ГУ МВД.
"19 ноября по адресу: Бобруйская улица, д. 15, между несколькими студентами и неизвестными произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой неизвестные, находясь в общественном месте, грубо нарушая общественный порядок, из неустановленного оружия несколько раз выстрелили в воздух", — сказали в полиции.
По данным главка, в результате драки четверо студентов 2000 и 1999 годов рождения получили травмы, им была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
"Остальные участники драки устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".