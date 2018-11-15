Никто не обращался: почему не хоронят керченского стрелка

Тело «керченского стрелка» Владислава Рослякова уже месяц находится в морге. Никто из родственников так и не обратился за ним, сообщил источник в медицинских кругах Крыма . Тем временем, по данным главы Керчи, молодой человек до сих пор не похоронен, потому что еще продолжаются следственные действия. Как рассказал «Газете.Ru» юрист, тело Рослякова по решению следователя может оставаться в морге «сколько угодно».

Прошел почти месяц с момента трагедии в керченском политехническом колледже, унесшей жизни 20 человек. Несмотря на это, тело 18-летнего Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в учебном заведении, до сих пор не захоронено. По данным источника ТАСС в медицинских кругах региона, родственники молодого человека еще не обращались за его телом. Собеседник агентства отметил, что мать «керченского стрелка» на данный момент находится на лечении в больнице.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил, что Росляков все еще не похоронен, так как следствие продолжает расследовать обстоятельства трагедии. В керченском морге отказались комментировать ситуацию журналистам.

Адвокат Алексей Гавришев сообщил, что по решению следователя труп стрелка может находиться в морге «сколько угодно».

«После проведения необходимых действий труп передают родственникам с разрешения следователя. Однако, если есть необходимость в проведении спецэкспертиз или передаче в другое бюро, где требуется привлечение иных специалистов, труп может пролежать в холодильнике сколько угодно. Решение принимает следователь. Безусловно, его действия можно обжаловать», — рассказал юрист «Газете.Ru».

В конце октября СМИ сообщали, что в интернете запустили сбор средств на организацию похорон Рослякова. По неподтвержденным данным, было собрано около 90 тыс. рублей. Деньги якобы передадут бабушке «керченского стрелка».

Известно, что все 20 жертв стрельбы в политехническом колледже уже похоронены.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. В этот день 18-летний студент учебного заведения открыл стрельбу из ружья, а затем активировал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После нападения он покончил жизнь самоубийством. В результате произошедшего полсотни человек получили ранения.

Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт», однако позже оно было переквалифицировано на статью «Об убийстве двух и более лиц общеопасным способом». «Керченскому стрелку» посмертно назначили комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Об ее итогах пока не сообщалось.

9 ноября главе СК Александру Бастрыкину доложили, что по делу о массовом убийстве допрошено уже 650 человек. Сейчас правоохранители детально изучают личность Рослякова, его взгляды, а также составляют его психологический портрет.

Кроме того, удалось установить, что стрелок действовал в одиночку.

«Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку», — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее правоохранители сообщали, что незадолго до атаки на политех стрелок получил разрешение на хранение оружия. Для этого он прошел специальную медкомиссию, включающую посещение психиатра. «Обучение проходил в июле, предоставил весь пакет документов, в том числе медицинскую справку», — заявили в центре, где Рослякову выдали документ, необходимый для получения лицензии на хранение оружия.

За несколько дней до трагедии в Керчи студент приобрел 150 патронов и охотничье ружье.

«Он прошел официальное обучение, насколько я знаю, которое дало ему право на пользование, ношение и хранение оружия по закону, он ничего не нарушил, 12-й калибр — стандартный, который используют в охоте», — сообщал директор магазина, в котором молодой человек приобрел оружие.

По неподтвержденной информации, которую приводит сайт kp.ru, деньги на покупку охотничьего ружья и патроны к нему Росляков взял у своей бабушки Галины. Незадолго до трагедии молодой человек пришел к родственнице — якобы за детскими фотографиями. После этого визита у пенсионерки пропали 20 тыс. рублей, отложенные на похороны.

Приятельница Рослякова сообщала RT, что интерес к оружию у Владислава появился давно.

«В начале общения он был очень зажатый и недоверчивый. Но мы нашли общий язык, так как я хожу на стрельбу. Он тоже увлекался этим. Ему нравилось разное оружие. Он рассказывал, что его любимый нож был «бабочка», — поделилась девушка.

По данным Минтруда Крыма на начало ноября, восемь пострадавших при стрельбе в Керчи получили по 400 тыс. рублей из федерального бюджета. Ранее 52 пострадавших получили по 500 тыс. рублей из республиканского бюджета. Общая сумма выплат составила 26 млн рублей.

23 октября политехнический колледж возобновил свою работу. Тем не менее, более 20 семей решили перевести своих детей в другие учебные заведения. К примеру, один студент ушел в Крымский инженерно-педагогический университет, а другой — в Крымский морской педагогический университет.

В начале ноября в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий Росгвардию охранять российские образовательные учреждения. Соответствующую поправку планируется внести в ФЗ «О войсках национальной гвардии России».

«Учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество», — объяснил член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Представители Росгвардии заявили, что их не приглашали к разработке законопроекта, однако ведомство заявило о готовности обсуждать реформу в любых форматах.

С начала года в российских школах произошло три резонансных ЧП — поножовщина в Перми, в результате которой пострадали 15 человек, нападение школьника в Улан-Удэ (семь пострадавших), а также инцидент с атакой подростка с кухонным ножом на своего сверстника в Калужской области.

Между тем, по мнению зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Александра Хинштейна , законопроект его коллеги не реализуем на практике.