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В Казахстане задержали гражданина России
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В Казахстане пограничники задержали гражданина России 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Пограничники Казахстана задержали гражданина России с четырьмя мешками каракулевых шкур без сопроводительных документов, сообщила в четверг пресс-служба Погранслужбы Комитета национальной безопасности.
"Пограничниками отделения погранконтроля "Курмангазы авто" задержан гражданин России 1985 года рождения, который следовал из Казахстана в РФ на личной автомашине "Лада". Причиной задержания стали четыре мешка каракулевых шкур, обнаруженные в салоне автомашины без сопроводительных документов", — говорится в сообщении Погранслужбы.
По данным ведомства, задержанного мужчину с грузом передали в районное отделение внутренних дел Курмангазинского района Атырауской области (на западе Казахстана).
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