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Назван главный заказчик убийства саудовского журналиста
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Назван главный заказчик убийства саудовского журналиста 

Lenta.ru + ещё 12 8 минут назад
Фото: HUSEYIN ALDEMIR / Reuters
Американские спецслужбы определили, кто отдал приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи на территории генконсульства в Стамбуле. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой источник, знакомый с расследованием дела в ЦРУ США.
По информации издания, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман — непосредственный заказчик убийства. «Убийство не могло произойти без его ведома и участия», — пришли к выводу сотрудники ЦРУ, изучив различные источники. В частности, они проанализировали звонок Хашкуджи, сделанный послом королевства в США братом наследного принца Халидом бин Салманом.
13 ноября к аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб. Они убеждены, что о произошедшем саудовскому принцу сообщил полковник разведки Махер Абдулазиз Мутреб, который находился в консульстве, где произошло убийство.
Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции. 15 ноября прокуратура королевства потребовала казнить пятерых подозреваемых в убийстве.
Турецкие власти, в распоряжении которых имеется аудиозапись происходившего в стенах консульства, настаивают на том, что убийство было преднамеренным и умышленно жестоким. Мужчину якобы пытали, а затем обезглавили, расчленили и растворили в кислоте.
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