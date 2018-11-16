Девушке пробил череп в частной клинике в Москве

В Москве проверяют данные об инциденте в клинике, где девушке пробили череп

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве организовано проведение доследственной проверки информации СМИ о причинении вреда здоровью пациентки в одной из столичных частных клиник", — сказала она.

Из информационного сообщения следует, что в частной клинике на юге Москвы при проведении на лице корректирующей операции девушке было пробито основание черепа, после чего у пострадавшей открылось сильное кровотечение. В результате пациентку госпитализировали в больницу.