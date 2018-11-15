Он отрубил своей жене руки и искалечил ей жизнь. Его свела с ума пустая ревность

Серпуховский городской суд Подмосковья огласил приговор по громкому делу Дмитрия Грачева , который отрубил руки своей жене Маргарите. 27-летний разведенный Грачев осужден на 14 лет колонии строгого режима . Он также обязан возместить ущерб в размере 2 миллионов рублей — стоимость протезов для Маргариты и компенсация нанесенного ей морального вреда. Грачев и его адвокаты, безусловно, будут обжаловать это решение: если с обвинением в причинении тяжкого вреда здоровью они согласны, то два похищения потерпевшей считают выдуманными, ведь муж, по их мнению, не может похитить жену. Подробности громкой истории выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

«Он строго контролировал жену во всем»

Они познакомились еще в школе, но роман вспыхнул в колледже, куда оба пошли учиться, причем Грачев — после службы в армии. Для относительно небольшого Серпухова подобные истории не редкость: 31 августа 2012 года Дмитрий и Маргарита расписались, а уже 14 декабря у них родился сын-первенец. Через два года, в мае 2014-го, Маргарита родила второго сына. Семья переехала в арендованную квартиру, муж работал и одновременно учился на заочном на психолога, жена занималась домом и детьми.

страница Дмитрия Грачева во «ВКонтакте»

1 декабря 2016 года, когда кончился декретный отпуск, Маргарита вышла на работу в отдел маркетинга одного из районных СМИ, где много лет трудилась журналистом ее мать.

— За все время брака Грачев никогда не проявлял агрессии к жене и никогда не высказывал ревности. Впрочем, Маргарита и поводов ему не давала. Грачев был ее главным и единственным мужчиной, — рассказывает старший лейтенант юстиции Сергей Савоськин, следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Серпухов подмосковного управления Следственного комитета России (СКР). — Но отношения в семье были выстроены необычно. По показаниям и самой Маргариты, и ее матери — тещи Дмитрия, он строго контролировал жену во всем.

Например, Дмитрий знал все пароли от всех аккаунтов Маргариты в социальных сетях, от ее электронной почты — контролировал всю ее переписку. Если муж ложился отдыхать, то в доме все ходили на цыпочках: «Дима спит!» Спорить с ним даже по мелочам, даже на семейных торжествах не пытались — он моментально «становился на взводе», хоть и не повышал голос…

В материалах уголовного дела есть показания одной свидетельницы, в которых она четко охарактеризовала отношения между Грачевыми: «Не, она [Маргарита] могла сходить с подругами развеяться — ей муж разрешал сходить с подругами», — сказала женщина на одном из допросов.

С середины 2017 года неожиданно для Маргариты муж к ней охладел: перестал обращать на нее внимание, в разговорах отделывался короткими фразами. Она говорила, что они стали жить как чужие люди, а ее попытки наладить отношения оказались безрезультатны. С лета Дмитрий просто избегал бывать дома.

Сначала Рита пыталась как-то разобраться в происходящем, поговорить, старалась угодить мужу. Но понимания не встретила (в материалах дела этого нет, но в приватных беседах Маргарита высказывала подозрения, что у мужа появилась другая). В итоге в октябре 2017 года она заявила, что будет разводиться. Дмитрий ответил, что ему все равно.

«Заткнись, ты меня бесишь!»

Первое время слова о разводе оставались словами: Дмитрий и Маргарита продолжали жить вместе, хоть и как чужие люди. Но 29 октября около 22:00 на телефон Маргарите поступило сообщение от коллеги по работе, водителя Олега (имя изменено). Дмитрий увидел его в виде уведомления на заблокированном экране. Олег спрашивал, дома ли она. Маргарита взяла телефон, ответила, а затем удалила переписку.

В четыре утра Дмитрий разбудил спящую жену и спросил, кто такой Олег. Она ответила, что это просто коллега по работе. Сразу после этого Дмитрий начал ее избивать. За то, что удалила переписку, за то, что собралась разводиться. Той ночью Дмитрий разорвал паспорт Маргариты , чтобы она не могла обратиться в суд. Восстанавливая документ, она сказала, что его повредили дети.

Утром Дмитрий ушел жить к матери, но регулярно приходил общаться с детьми. Какое-то время все было спокойно.

Из материалов уголовного дела, реконструкция первого преступления:

В пятницу, 10 ноября 2017 года, рано утром Дмитрий Грачев, по предварительной договоренности с Маргаритой Грачевой, на своей машине Ford Focus подъехал к дому на улице Чернышевского, где в арендованной квартире проживали она и их совместные дети. Они планировали отвезти сыновей в детский сад на Московском шоссе, а затем он обещал доставить жену в салон красоты на улице Ворошилова, и потом на работу.

После прибытия машины к детскому саду на Московском шоссе Маргарита отвела детей, вернулась к автомобилю и села на переднее пассажирское сиденье. Дмитрий, который по достигнутой ранее договоренности должен был отвезти ее в салон красоты, начал движение, после чего, в целях реализации ранее задуманного им плана, заблокировал двери в машине, отобрал у жены мобильный телефон и самовольно изменил маршрут следования.

Грачев использовал доверительное отношение к себе и направился в сторону деревни Паниково. Когда Маргарита спросила, куда они едут и зачем, Дмитрий сказал: «Заткнись, ты меня бесишь», достал из кармана на спинке пассажирского сиденья кухонный нож и приставил его к груди потерпевшей. От деревни Паниково по проселочной дороге он свернул в сторону деревни Глазово, где остановился, не доезжая примерно 60 метров до лесного массива. Там он, приставив нож к горлу Маргариты, потребовал рассказать правду о ее изменах.

Таким образом, обвиняемый Грачев (…) совершил похищение человека путем обмана и пренебрежения доверием со стороны потерпевшей.

Паниково Фото: Panoramio

На самом деле от детского сада до деревни Глазово по дорогам — чуть больше трех километров, и путь этот Ford проделал в считанные минуты. Там, в лесу, Дмитрий услышал ответ, что никаких измен не было, и немного успокоился. Забрав мобильник, он отвез жену на маникюр.

Маргарита много лет пользовалась услугами мастера этого салона, и у них сложились приятельские отношения. Молодая женщина, приехавшая с опозданием на полчаса и сильно напуганная, во время процедуры все рассказала. Показания мастера позже и станут доказательствами в суде.

В субботу, 11 ноября, о произошедшем узнала мать Маргариты, которая как журналист часто общается с местными стражами порядка. Она сразу же позвонила в полицию и сделала заявление о случившемся. Уже через несколько часов участковый опросил Маргариту, а в начале декабря — и Дмитрия. Подозрения о неверности жены вспыхнули у того с новой силой.

Мания и полиграф

12 ноября у Маргариты день рождения, а в 2017 году был юбилей — 25 лет. К нему все родные готовились загодя, хотели отметить широко, подбирали ресторан, собирались съездить вместе отдохнуть. Но накануне Дмитрий всем объявил, что Маргарита отменила празднование, так как он нашел в телефоне жены переписку с другим мужчиной и ушел из дома. Только тогда родные узнали о конфликте в семье.

— В эти дни Дмитрий следил за Маргаритой, — рассказывает следователь по особо важным делам Савоськин. — Он караулил ее около работы и возле дома. Все его характерологические особенности, его патологическое желание контролировать жену только усилились. Он даже выследил того самого Олега, водителя, и, подойдя к нему возле одного из торговых центров города, сам начал беседу. Тогда Олег показал Дмитрию переписку с Маргаритой, ничего компрометирующего там не было. В результате Грачев немного успокоился, но подозрения до конца не исчезли.

В середине ноября сначала младший, а потом и старший сыновья Дмитрия заболели. Он взял больничный, чтобы сидеть с ними. Сначала Дмитрий приезжал утром, а уезжал вечером, но примерно 25 ноября собрал вещи и вернулся в семью. Родные решили, что у них все наладилось… Но однажды вечером, когда Маргарита была в ванной, Дмитрий обнаружил, что на ее телефон пришло сообщение от того же Олега. Маргарита, выйдя из ванной, вступила с ним в переписку, а потом просто удалила ее, ничего не сказав мужу.

Позже женщина объяснит, что они с Олегом — коллеги по работе и приятели, не более того. Объединяли их дети-ровесники: они вместе водили их в кино. Однажды Олег по просьбе Маргариты заменил на ее машине зимнюю резину на летнюю, но женщина сказала мужу, что сделала это на сервисе. Почувствовав ревность мужа, Маргарита начала удалять переписку с Олегом, но только потому, что боялась необоснованных обвинений и не хотела его провоцировать. Но именно очередной эпизод с удаленной перепиской стал толчком к новому обострению его патологической ревности: он нашел в газете бесплатных объявлений данные частного полиграфолога — специалиста по «детектору лжи». 1 декабря 2017 года Дмитрий повез жену в Москву на психофизиологическое исследование.

— Маргарита объяснила согласие на эту поездку тем, что надеялась окончательно успокоить мужа, так как никогда ему не изменяла. И всегда шла на уступки, так как любила его. Он же, наоборот, хотел от этого исследования одного: доказательств своей правоты, — считает следователь Савоськин. — Заключение специалист готовит несколько дней, и именно тогда, не дожидаясь результатов, Дмитрий начал готовить расправу. В строительном магазине купил пластиковые хомуты и топор, в аптеке — кровоостанавливающие жгуты разных размеров и бинт с йодом, и все это сложил в багажник машины.

В ходе следствия было установлено, что Дмитрий изучал медицинскую литературу, интересуясь, как правильно оказать помощь пострадавшим с травматическими ампутациями, как наложить жгуты и обработать рану; как наносить удары, чтобы уменьшить кровопотерю. И в это же время он начал штудировать уголовный кодекс, особенно в части смягчающих обстоятельств.

Результаты проверки на «детекторе лжи» были готовы 6 декабря, и в тот же день Грачев получил их на электронную почту. Прочитал — и позвонил жене с требованием немедленно начать процедуру развода. И сделать все быстро. Для Маргариты это стало шоком.

— На самом деле результаты исследования не просто неоднозначны — они сомнительны. В бумаге указывалось, что на все вопросы, которые касались отношений Маргариты и Олега, «вероятно, даны недостоверные ответы». При том отрицательные ответы Маргариты на вопросы про измену сомнений у эксперта не вызвали, — говорит следователь Сергей Савоськин. — Но Дмитрию этого было достаточно, он именно такого результата и ждал. Ему надо было, чтобы кто-то вне семьи подтвердил его подозрения, сказал, что он мыслит в верном направлении. И когда он получил это подтверждение — у него отпали все сомнения.

Дмитрий Грачев во время суда Кадр: OKA FM / YouTube

Впрочем, перепроверить это исследование на полиграфе не удалось: следствие получило только выводы, а все материалы остались у того самого специалиста, который сразу после возбуждения уголовного дела скрылся — просто съехал из того офиса, куда ездили Грачевы. И найти его не удалось, равно как и данные, полученные в процессе беседы. Так что квалификация этого человека остается загадкой…

«Какой адреналин!»

Рано утром 11 декабря Дмитрий вновь приехал к дому жены, чтобы отвезти сыновей в детский сад, а жену на работу. По дороге они заехали к матери Маргариты, где она забрала сумку с детскими вещами. Хотела положить ее в багажник, но Дмитрий не разрешил, велев бросить вещи на заднее сиденье.

Из материалов уголовного дела, показания потерпевшей Маргариты Грачевой:

От дома, в котором живет моя мама, мы поехали не по направлению к работе, а совсем в другую сторону. Я спросила Дмитрия, куда мы едем, он приказал мне замолчать. Тогда я попросила отпустить меня, но он заблокировал двери в машине и увеличил скорость. По дороге он нигде не останавливался, так что выскочить я не могла. Мы опять приехали в лес возле деревни Паниково, остановились, и Дмитрий отобрал у меня телефон.

Там он долго что-то искал, а потом велел мне выйти из машины и снять пальто. Когда я отказалась, он силой вытащил меня на улицу и сорвал верхнюю одежду. Затем достал из багажника упаковку пластиковых стяжек, и одной из них связал мне руки, примерно на семь-восемь сантиметров выше лучезапястных суставов, так, чтобы я не могла пошевелиться. Затем он заставил меня открыть рот и вложил в него медицинский жгут, концы которого завязал у меня на затылке. После этого широкими медицинскими жгутами перетянул руки в верхней трети обоих плеч, а другими, узкими — в верхней трети предплечий.

После этого он приказал мне идти в лес, но я отказалась, и тогда он волоком потащил меня. Я плакала, кричала, просила отпустить, но он не слушал. Подтащив меня к пню от спиленного дерева, он приказал встать на колени, а руки положить на пень. Я отказалась, но тогда он пообещал обухом ударить меня по голове. Я села на корточки, положила руки так, как он сказал, и отвернулась. Дмитрий ударил топором по рукам. Я упала, руки оказались на земле, но Дмитрий продолжал наносить удары топором, всего не менее десяти раз.

Я попыталась отползти, и он стал бить меня топором по левой ноге, которая была сверху. При этом он повторял: «Не будешь моей — будешь инвалидом». Затем он велел мне идти в машину. Но я идти не могла — и тогда он взял меня за подмышки и потащил. Там он положил меня на заднее сиденье, и мы куда-то поехали. Периодически он проверял у меня пульс и спрашивал, жива ли я.

Всю дорогу Дмитрий вслух повторял одни и те же слова: «Какой адреналин!»

Маргарита Грачева в больнице после первой операции Кадр: Россия 1 / YouTube

Садизм без оправданий

— Грачев во время допросов часто задавал такие вопросы, каких никто другой не задает. В частности, уточнял квалификацию деяний, что характерно скорее для профессиональных юристов, чем для обвиняемых, — вспоминает старший следователь серпуховского отдела СКР Савоськин. — Говорить о каком-либо раскаянии с его стороны я не могу: никаких сожалений о содеянном он не высказывал. И если вину за отрубленные руки признавал полностью, то оба случая похищения считал надуманными и требовал исключить — как на суде, так и на следствии. При этом аргументировал это тем, что муж жену похитить не может, что свободы он ее не лишал, и она оба раза ездила с ним добровольно.

27 сентября 2018 года Серпуховский городской суд уже в рамках гражданского процесса лишил Дмитрия родительских прав. На этом процессе он просил отклонить требование родственников жены и представителей органов опеки, потому что это лишит его «смягчающего обстоятельства в уголовном процессе».

Врачам удалось частично восстановить левую кисть Маргариты. Она может делать некоторые движения, но далеко не все. Вместо правой руки ей приобрели два протеза: отечественный, который, увы, часто ломается, и импортный, не рассчитанный на российский климат. В любом случае они не заменят рук. Судебно-медицинские эксперты, обследовавшие Дмитрия Грачева, сочли, что он психически здоров, осознавал свои действия от начала до конца и не был в состоянии аффекта. У него обнаружены некоторые признаки расстройства личности, но это скорее дефекты воспитания, ни в коем случае не болезнь. Так что оправдать свой садистский поступок ему нечем.

Ни в ходе следствия, ни на суде доказательств измены найдено не было. Маргарита была верна своему мужу.