Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу

Девушка с отрубленными руками оценила приговор бывшему мужу

«Я не смотрела на него, я не вижу с его стороны раскаяния. Когда человек стоит, рассказывает стихотворение на последнем слове, не думаю, что он раскаивается», — сказала Грачева, передает РЕН-ТВ.

Грачева заявила, что за подобные преступления необходимо «сажать пожизненно».

«Причиной произошедшего стала гулянка в семье, зачем изменять друг другу, хотя я отношусь к произошедшему отрицательно», — высказался он.

Грачева признали виновным по трем статьям УК: ст. 111 («причинение тяжкого вреда здоровью»), ст. 119 («угроза убийством») и ст. 126 («похищение человека», два эпизода).

Ранее на судебном заседании Грачев рассказывал, как планировал преступление. В 2017 году Грачев сам обратился в полицию и признался, что отрубил супруге кисти рук из ревности.