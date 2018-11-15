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Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
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Девушка с отрубленными руками оценила приговор бывшему мужу 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Маргарита Грачева, которой экс-супруг Дмитрий Грачев из ревности отрубил руки, считает слишком мягким приговор бывшему мужу.
«Я не смотрела на него, я не вижу с его стороны раскаяния. Когда человек стоит, рассказывает стихотворение на последнем слове, не думаю, что он раскаивается», — сказала Грачева, передает РЕН-ТВ.
Грачева заявила, что за подобные преступления необходимо «сажать пожизненно».
Отрубившему жене руки вынесли приговорМежду тем, дед осужденного считает вынесенный приговор слишком суровым.
«Причиной произошедшего стала гулянка в семье, зачем изменять друг другу, хотя я отношусь к произошедшему отрицательно», — высказался он.
Грачева признали виновным по трем статьям УК: ст. 111 («причинение тяжкого вреда здоровью»), ст. 119 («угроза убийством») и ст. 126 («похищение человека», два эпизода).
Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Ранее на судебном заседании Грачев рассказывал, как планировал преступление. В 2017 году Грачев сам обратился в полицию и признался, что отрубил супруге кисти рук из ревности.
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