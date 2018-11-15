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Схватка школьницы и педофила попала на видео
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В Сибири схватка школьницы-каратистки и педофила попала на видео 

Lenta.ru 30 минут назад
В Красноярском крае 10-летняя школьница сумела отбиться от напавшего на нее педофила. Видео инцидента в четверг, 15 ноября, опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России.
По данным следствия, накануне вечером юная жительница Лесосибирска направлялась на занятия карате. Когда она шла мимо хоккейной площадки, на нее напал мужчина, повалил на землю и, несколько раз ударив по лицу, потребовал раздеться. Пока девочка пыталась отбиться от обидчика, мимо прошла женщина, увидела происходящее и заступилась за ребенка.
Мужчина отвлекся на прохожую, в этот момент школьница вырвалась и убежала. Вскоре напавшего на нее задержали сотрудники полиции. В отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.
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