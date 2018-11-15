Отрубил из ревности: мужу с топором вынесли приговор

Суд приговорил к 14 годам мужчину, отрубившего руки жене

Серпухове суд вынес решение по делу Дмитрия Грачева , который на почве ревности отрубил своей жене руки топором. Мужчина проведет следующие 14 лет в колонии строгого режима . Частичное признание вины стало смягчающим обстоятельством: прокуратура требовала для него 17 лет заключения. Пострадавшая девушка, комментируя свою историю, сетует, что многие жертвы домашнего насилия, которые пишут ей, боятся идти в полицию или уходить от мужей.

Серпуховский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима 26-летнего Дмитрия Грачева, из ревности отрубившего своей жене кисти рук.

Мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством и двух эпизодах похищения. Сам Грачев признал себя виновным лишь в первом преступлении.

Ранее в ходе прений сторон прокурор просил назначить Грачеву наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. Однако суд посчитал, что явка с повинной, извинения и активная помощь следствию являются смягчающими обстоятельствами.

Маргарита Грачева , ставшая жертвой бывшего супруга, вместе с родственниками и адвокатами присутствовала на заседании. Девушка отказалась разговаривать с журналистами перед слушанием дела.

В декабре прошлого года Грачев на машине подвез Маргариту и их малолетних сыновей до школы, а затем предложил отвезти и саму девушку на работу. К тому моменту Маргарита уже сообщила супругу, что хочет с ним развестись, тем не менее она согласилась на его предложение, поскольку не подозревала об опасности. Грачев вывез ее в лес, перевязал руки жгутом, после чего достал топор и нанес не менее 10 ударов топором по запястьям и кистям рук.

Маргарита, вспоминая этот момент, рассказывала, что ждала, когда она потеряет сознание от боли, но этого так и не произошло. Через полтора часа пыток Грачев усадил искалеченную жену в машину и повез ее в город.

«Когда мы ехали в больницу, он кричал: «Какой адреналин!» Хуже всего, что я находилась в сознании. Видимо, мой организм дал сигнал держаться.

Спасло и то, что на улице была идеальная температура — ноль градусов. При минус двух наступает обморожение тканей, при плюс двух — разложение. А так хотя бы левую руку удалось спасти», — рассказывает девушка.

Муж высадил ее у больницы, а сам уехал. Грачеву экстренно госпитализировали в Москву, где врачи смогли восстановить ее левую руку (которую нашли в лесу на месте происшествия). Правую руку девушка потеряла — теперь она носит протез.

История стала широко известна: про трагедию молодой мамы двух детей рассказывали федеральные СМИ, в соцсетях появились группы поддержки Маргариты, где пользователи отправляли средства на лечение и покупку протеза. В короткий срок удалось собрать около шести млн рублей. После того как девушку выписали из больницы, она отправилась в Германию, где ей подобрали бионический протез, управляемый импульсами мозга напрямую.

После скандального происшествия общественность снова стала обсуждать неспособность полиции заранее помочь женщинам, страдающим от домашнего насилия. Дело в том, что за месяц до трагедии Грачева обращалась к местному участковому с заявлением об угрозах со стороны мужа.

Осенью прошлого года Маргарита сообщила мужчине, что хочет с ним развестись. Грачев стал подозревать жену в изменах.

В ноябре он вывез девушку в лес, приставил ей нож к горлу и стал расспрашивать, с какими мужчинами она встречается, угрожая убить ее.

После этого случая Маргарита подала заявление в полицию. Местный участковый в течение месяца занимался проверкой по заявлению девушки и 8 декабря, за три дня до трагедии, отказался возбуждать уголовное дело в отношении мужчины, не найдя в его действиях состава преступления.

Старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий , комментируя действия участкового, пояснила, что тот вынес постановление о проведении в отношении Грачевой судебно-медицинской экспертизы, однако этот документ так и не поступил в экспертное учреждение, и в результате Грачева не смогла пройти очное освидетельствование.

Сама Грачева рассказывала, что участковый позвонил ее супругу лишь через 19 дней после начала проверки и ограничился внушением по телефону. Сейчас в отношении участкового возбуждено уголовное дело по факту халатности.

Следствие считает, что именно отказ полицейского возбуждать уголовное дело против Грачева вызвал у мужчины ощущение собственной безнаказанности, а это толкнуло его на еще более тяжкое преступление.

Участковый, а также его непосредственный начальник были уволены.

Сейчас Маргарита живет в Серпухове с мамой и двумя сыновьями и старается вернуться к нормальной жизни. Про бывшего мужа она вспоминать не хочет, по этой причине девушка не ходила на следственные мероприятия с его участием.

«Грачев стерт из памяти, в моей жизни места для него больше нет. Я не испытываю к нему ни ненависти, ни обиды. Однако перспектива лишний раз увидеться с ним восторга не вызывает», — говорит она.

Маргарита также рассказала, что после случившегося в соцсетях ей часто пишут россиянки, ставшие жертвой домашнего насилия.

«Я поняла, что проблема реальна, ее надо решать. Но беда в том, что многие женщины ничего не хотят делать. Когда пишешь им «уходите», отмахиваются. Мол, «да ладно, он остынет, все обойдется». Тогда зачем мне писать? Чтобы просто пожаловаться? Надо что-то делать, а не терпеть», — поясняет она.

Эксперты также отмечают, что женщины в России часто не доверяют полиции в вопросах домашнего насилия. Так, юристы общественной организации «Зона права» рассказали, что с 24 октября по 2 ноября этого года провели федеральную «горячую линию» по бездействию должностных лиц при жалобах на домашнее насилие.

Правозащитники выслушали 30 жертв домашнего насилия, из которых лишь 18 согласились оставить юристам свои контакты, чтобы передать сведения по их делу в Следственный комитет