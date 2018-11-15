Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения

Служащих секретного отдела ростовской полиции уволили за разглашение названия отдела. Об этом сообщает «360».
Издание опубликовало видео, которое, по его данным, было сделано 10 ноября на корпоративе в честь Дня сотрудника органов внутренних дел, который в ресторане устроили полицейские.
«…И отдела скрытого наблюдения №2 оперативно-поискового бюро главного управления МВД России по Ростовской области. С праздником вас!» — произносит ведущая мероприятия.
По данным «360», эти слова девушки, которая лишь прочла поздравление, переданное одним из полицейских, стали поводом для увольнения всего упомянутого отдела.
Точной причиной увольнения, к тому же по отрицательной статье, издание называет разглашение секретных сведений.
Между тем сотрудник отдела информации и общественных связей ростовского управления МВД отказался комментировать это, сославшись на отсутствие у него информации.
«Это единственное, что я могу вам сказать», — заявил он.