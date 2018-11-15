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Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
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Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения на корпоративе 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Служащих секретного отдела ростовской полиции уволили за разглашение названия отдела. Об этом сообщает «360».
Издание опубликовало видео, которое, по его данным, было сделано 10 ноября на корпоративе в честь Дня сотрудника органов внутренних дел, который в ресторане устроили полицейские.
«…И отдела скрытого наблюдения №2 оперативно-поискового бюро главного управления МВД России по Ростовской области. С праздником вас!» — произносит ведущая мероприятия.
По данным «360», эти слова девушки, которая лишь прочла поздравление, переданное одним из полицейских, стали поводом для увольнения всего упомянутого отдела.
Точной причиной увольнения, к тому же по отрицательной статье, издание называет разглашение секретных сведений.
Между тем сотрудник отдела информации и общественных связей ростовского управления МВД отказался комментировать это, сославшись на отсутствие у него информации.
«Это единственное, что я могу вам сказать», — заявил он.
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