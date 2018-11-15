Адвокат Грачёвой прокомментировала приговор

Адвокат Мари Давтян, представляющая интересы пострадавшей от мужа жительницы Серпухова Маргариты Грачёвой, прокомментировала в беседе с m24 решение суда по делу Дмитрия Грачёва.
По словам юриста, не бывает такого, чтобы все требования оказались удовлетворены.
«На данный момент суд назначил срок 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 2 млн 35 тыс. компенсации. Но мы ещё будем обсуждать с потерпевшей необходимость обжалования приговора», — сказала Давтян.
Ранее сообщалось, что прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы.
Также телеканал «360» сообщал, что Грачёва требовала лишить мужа родительских прав.