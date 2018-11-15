Ещё
Адвокат Грачёвой прокомментировала приговор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат покалеченной мужем Маргариты Грачёвой прокомментировала приговор 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: ВКонтакте
Адвокат Мари Давтян, представляющая интересы пострадавшей от мужа жительницы Серпухова Маргариты Грачёвой, прокомментировала в беседе с m24 решение суда по делу Дмитрия Грачёва.
По словам юриста, не бывает такого, чтобы все требования оказались удовлетворены.
«На данный момент суд назначил срок 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 2 млн 35 тыс. компенсации. Но мы ещё будем обсуждать с потерпевшей необходимость обжалования приговора», — сказала Давтян.
Ранее сообщалось, что прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы.
Также телеканал «360» сообщал, что Грачёва требовала лишить мужа родительских прав.
RT на русском: последние новости
Подозрительных объектов в машине у посольства России в Берлине не обнаружено СК завёл дело после видео с избиением ученика в Комсомольске‐на‐Амуре В Австралии неизвестный подложил иглу в грушу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отрубившему жене руки вынесли приговор388
ЕС созывает экстренный саммит96
Мучения в школе: за что учительница избила ребенка502
Навальный против России: ЕСПЧ вынес решение243
«Реактивные грузовики» армии России поразили США28
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
00:51
Девятилетняя каратистка отбилась от насильника
Криминал Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
02:07
Новая эстакада свяжет две ключевые трассы
Новости Москвы
00:48
ЕС созывает экстренный саммит
Европа В мире
00:57
Взрыв автомобиля в Москве попал на видео
Происшествия
01:41
«Реактивные грузовики» армии России поразили США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение