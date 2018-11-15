Адвокат Грачёвой прокомментировала приговор

Адвокат покалеченной мужем Маргариты Грачёвой прокомментировала приговор

По словам юриста, не бывает такого, чтобы все требования оказались удовлетворены.

«На данный момент суд назначил срок 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 2 млн 35 тыс. компенсации. Но мы ещё будем обсуждать с потерпевшей необходимость обжалования приговора», — сказала Давтян.

Ранее сообщалось, что прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы.

Также телеканал «360» сообщал, что Грачёва требовала лишить мужа родительских прав.