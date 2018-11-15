Мучения в школе: за что учительница избила ребенка

Хабаровском крае следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после того, как в Сети появилось видео, на котором учительница избивает второклассника. Как стало известно, женщина является педагогом высшей категории с опытом работы более 20 лет. Ее временно отстранили от работы. Эксперты сферы образования поясняют, что российские учителя вынуждены работать сверх меры и постоянно оказываются под психологическим давлением, из-за чего неизбежно случаются срывы.

В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил дело в отношении учительницы из Комсомольска-на-Амуре , которая избила второклассника. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Дело возбудили по статьям об истязании (117 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК).

Следователи проверят действия работников школы №37, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщили в ведомстве. Кроме того, планируется провести проверку семьи, в которой воспитывается мальчик.

Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, на котором школьная учительница в коридоре наступает на мальчика со словами «Ты кто такой? Ты почему себя позволяешь себя так вести? Ты почему мешаешь всем?»

Школьник пятится и в итоге падает на пол. После этого женщина несколько раз бьет его по голове.

Ученики, снимающие видео, явно в замешательстве и с удивлением спрашивают друг друга: «Это его мама?».

Видео вызвало бурную реакцию в Сети и СМИ. При этом ряд журналистов сообщили, что некоторые одноклассники назвали мальчика хулиганом. Учителя школы рассказали, что он часто срывает уроки и ведет себя неадекватно.

Родители второклассника обратились с жалобой к уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко. Чиновница заявила, что мальчику окажут психологическую поддержку, а также проведут работу с остальными учениками этой школы.

«Что касается учительницы — решение будет приниматься муниципальными органами. Родители также должны обратиться в правоохранительные органы», — пояснила Трегубенко.

Вскоре учительницу отстранили от работы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городской администрации. Источник также рассказал, что женщина является педагогом высшей категории и работает в сфере образования уже 24 года, за которые хорошо себя зарекомендовала.

Кроме СКР, проверку по факту случившегося проводит прокуратура Хабаровского края. Отмечается, что министру образования и науки края внесено требование о проведении проверки соблюдения законодательства об образовании и установлении причин возникновения конфликта. В школу №37 отправился заместитель министра, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Большинство пользователей соцсетей возмущены непрофессиональным поведением педагога. Тем не менее, некоторые работники сферы образования попытались объяснить, что могло толкнуть опытную школьную учительницу на избиение ученика.

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург пояснил, что российские учителя нередко срываются из-за колоссальной нагрузки.

«Весь контекст работы подталкивает учителей к подобному поведению. Хотя на этом фоне есть блистательные учителя, которые справляются. Учитель вынужден брать 30 и более часов нагрузки.

Не потому, что он этого хочет. Директора школ проводят мониторинг, и попробуй, чтобы заработная плата была ниже, чем средняя по региону! Чтобы набрать искомую сумму, учителей просто заставляют брать избыточное количество часов. Это тяжело. При такой нагрузке учитель, например, по русскому языку должен проверить в месяц 10 тысяч работ — тесты, сочинения и так далее. Естественно, что все срываются», — приводит слова эксперта НСН.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий , в свою очередь, заявил, что в СМИ тиражируется образ учителя-тирана, который идет работать в школу, чтобы самоутверждаться за счет детей.

По его словам, в обществе сложилась презумпция виновности учителя, которая к тому же «радостно поддерживается правоохранительными органами».

«В чем психологическая причина? Мой коллега недавно сформулировал ее очень просто. Мужчина пошел работать в школу, денег мало, уважения никакого, работа каторжная. Зачем же он идет в школу? Наверное, чтобы заниматься развратом или издеваться над детьми», — именно этой установки поддерживается большшинство населения, уверен Луховицкий.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после случившегося провел встречу с учителями в Комсомольске-на-Амуре и призвал их держать себя в руках. Он отметил, что быть педагогом — значит вести определнный образ жизни, и попросил оставить раздражительность и нервы за пором школ и других учебных заведений. При этом Фругал согласился, что работа преподавателя является очень сложной в психологическом и эмоциональном плане.

«Я понимаю, что работа архитяжелая, работать учителем сегодня — чуть ли не каждый день совершать подвиг. Я воспитывался в определенное время, для меня отношение к учителю до сих пор с легким трепетом и страхом. Я прошу вас, пожалуйста, сдерживайте себя. Потому что я понимаю, нервная система в напряжении — там проблема, здесь проблема», — отметил политик.

Губернатор также заверил, что намерен обратить пристальное внимание на проблемы школ и детсадов края.