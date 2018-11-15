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Отрубившему жене руки вынесли приговор
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Отрубившего жене руки Грачева приговорили к 14 годам строгого режима 

Рамблер 53 минуты назад
Сегодня Серпуховской суд Московской области вынес приговор Дмитрию Грачеву, в декабре 2017 года отрубившему руки своей жене. Мужчину приговорили к 14 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Кроме того, Грачев получил 400 часов обязательных работ и обязан выплатить потерпевший штраф в размере 2 миллионов рублей.
Грачёва прибыла на оглашение приговора бывшему мужу
В декабре прошлого года Дмитрий Грачев, узнав о намерении своей 25-летней жены Маргариты подать на развод, вывез ее в лес, отрубил ей кисти, доставил в больницу и сдался полиции.
Грачев был арестован и обвинен в похищении, угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина признал вину лишь в последнем. Прокуратура требовала посадить его на 17 лет.
После произошедшего Маргарита Грачева провела в больнице несколько недель. Врачам удалось восстановить ее левую руку, а правую ей заменил протез.
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