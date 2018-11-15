Отрубившему жене руки вынесли приговор

Отрубившего жене руки Грачева приговорили к 14 годам строгого режима

Кроме того, Грачев получил 400 часов обязательных работ и обязан выплатить потерпевший штраф в размере 2 миллионов рублей.

В декабре прошлого года Дмитрий Грачев, узнав о намерении своей 25-летней жены Маргариты подать на развод, вывез ее в лес, отрубил ей кисти, доставил в больницу и сдался полиции.

Грачев был арестован и обвинен в похищении, угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина признал вину лишь в последнем. Прокуратура требовала посадить его на 17 лет.

После произошедшего Маргарита Грачева провела в больнице несколько недель. Врачам удалось восстановить ее левую руку, а правую ей заменил протез.