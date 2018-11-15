Грачёва прибыла на оглашение приговора бывшему мужу 

Маргарита Грачёва, которой муж в порыве ревности топором отрубил кисти, приехала на заседание суда над ним. Приговор будет вынесен сегодня.
«В четверг в Серпуховском суде оглашается приговор Дмитрию Грачёву, которого обвиняют в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью, а также двух эпизодах похищения», — передаёт корреспондент РИА Новости из Серпуховского суда Подмосковья.
Экс-супруг признал свою вину лишь в причинении вреда здоровью жене.
Ранее News.ru писал, что прокуратура попросила признать виновным Дмитрия Грачёва в совершении преступления против бывшей супруги Маргариты. В припадке ревности молодой человек отрубил девушке руки. Государство потребовало отправить жителя Серпухова за решётку на 17 лет.