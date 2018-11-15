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Питон напал на мужчину в офисном туалете
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Отрубившему жене руки вынесли приговор

Двухметровый питон из унитаза покусал справлявшего нужду мужчину 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Ingo Schulz / imagebroker / Globallookpress.com
На жителя Таиланда напал двухметровый питон, прятавшийся в офисном туалете. Об этом сообщает AsiaOne.
45-летний Тердсак Каюпангпан (Terdsak Kaewpangpan) не заметил пресмыкающееся и сел на унитаз. Справив нужду, он попытался встать, но почувствовал, что на его половых органах сомкнулись чьи-то зубы. Мужчина тут же понял, что имеет дело со змеей, схватил ее за голову, сжал и оторвал от себя.
Зубы питона оставили четыре кровоточащие раны. При помощи соседа Каюпангпан добрался до больницы, где ему наложили 15 швов. Тем временем змею ловили добровольцы из службы контроля за животными. Им понадобилось около 30 минут, чтобы извлечь из унитаза покрытое нечистотами пресмыкающееся.
За два месяца до инцидента змею видели в другом туалете, который имелся в офисе Каюпангпана. Сотрудники не сумели ее поймать и с тех пор больше туда не ходили. По словам одного из коллег пострадавшего, они часто шутили по этому поводу и напоминали друг другу, что нужно быть осторожнее.
В марте сообщалось, что в Австралии питон забрался в туалет и обвил ногу сидящего на унитазе юноши. Ему удалось отбиться от него другой ногой.
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