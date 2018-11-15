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В Петербурге подростки подожгли подругу
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Повреждена половина тела. В Петербурге подростки подожгли подругу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Калининского района Санкт-Петербурга заинтересовались 14-летней девочкой, доставленной в одну из больниц с серьезными ожогами. По версии следствия, причиной травм могло стать неосторожное обращение с огнем и воспламеняющейся жидкостью.
Позже девочка рассказала, что находилась в квартире по проспекту Науки с друзьями. Подростки привязали девочку к стулу, облили спиртом и подожгли. У школьницы загорелась одежда, пламя перекинулось на стул и кровать, находящуюся в комнате.
Однако поинформации издания «Фонтанка», злого умысла со стороны подростков не было. Дети баловались и обливались водой. Один из участников развлечения облил девочку спиртом. Когда ему указали, что это не вода, парень решил проверить и чиркнул спичкой.
Злоумышленники сами испугались последствий своего поступка и стали тушить огонь. Им удалось самостоятельно ликвидировать пожар. После этого подростки довели девочку до медицинского пункта.
Медики диагностировали молодой петербурженке множественные ожоги, повреждено 50% тела. Подростки попытались скрыться, но их выследили сотрудники правоохранительных органов. Отряд патрульно-постовой службы задержал злоумышленников около Богословского кладбища. Сейчас хулиганы дают показания.
Школьница смогла опознать своих обидчиков. По факту произошедшего была организована проверка. Свою вину подростки отрицают.
Фото: pixabay.com
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